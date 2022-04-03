محمد صلاح.. بين العقل والعاطفة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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لا يزال اللاعب المصري محمد صلاح حديث الساعة في بريطانيا والعالم مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول وعدم الوصول لصيغة مرضية في التجديد، بعد أن طلب مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بدلاً من المبلغ الحالي (200 ألف)، الذي لا يتناسب مع قدراته وإمكاناته الفنية. الغريب أن صلاح يحتل الترتيب الـ17 بين رواتب زملائه النجوم في الدوري الإنجليزي، ويطالبه البعض بعدم المغالاة في الراتب، والبعض الآخر يتعاطف معه.. وبين لغتي العقل والقلب يظل صلاح حائراً دون التوصل لحلول مرضية للطرفين.

عن تلك القضية يقول كامل محمد المدير الفني والرياضي لأكاديمية ريتش تارجت، يجب أن ننظر إلى الأمر بطريقة حسابية وليست عاطفية محمد صلاح منذ قدومه إلى مدينة ليفربول أصبح حالة فريدة من نوعها في السنوات الأخيرة، ومنذ أن اقترن اسمه بالنادي وبدأ المشروع الكبير للنادي مع المدرب يورجن كلوب باستعادة أمجاد الماضي للحصول على الألقاب المحلية والأوروبية والدولية أصبح اسماً كروياً صعباً في جميع الصعد ومرشحاً دائماً للألقاب.

ظالم أم مظلوم؟

ويضيف: لكي نجيب عن هذا السؤال يجب أن نتحدث عن أرقام صلاح لكي نكون منصفين في قرابة خمس سنوات قضاها في النادي وصل اللاعب الذي يلعب في مركز الجناح إلى 150 هدفاً في جميع البطولات مع النادي وأصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم وأيضاً حصل على لقب هدافي الدور مرتين ونافس في الثالثة بقوه ومرشح هذا العام للفوز باللقب، هل يكتفي صلاح بالتسجيل فقط؟ على العكس فهو صاحب 56 تمريرة حاسمة لزملائه في مختلف البطولات وأيضاً المعدل التهديفي لصلاح مع نادي ليفربول هو المعدل الأكبر بين هدافي ريدز في التاريخ بمعدل 0.67 في المباراة الواحدة ولا ينافسه في ذلك إلا لاعبون تركوا النادي أو معتزلون.

وعلى المستوى العام تم اختيار محمد صلاح في 2018 من أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم من قبل مجلة تايمز وعلى الرغم من ذلك لم يحصل على شارة قيادة الفريق في مباراة غاب عنها رباعي القيادة في الفريق ما أثار الاستغراب.

مكسب ليفربول

ويشير كامل محمد إلى أن جود لاعب بقيمة صلاح في النادي الإنجليزي العريق زاد من شعبية النادي في الوطن العربي والشرق الأوسط وهذا بالتأكيد ساعد على قوة العلامة التجارية للنادي ومثال على ذلك مبيعات قميص صلاح تمنح ليفربول 70 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وقميص صلاح يحتل الرابع عالمياً من ناحية المبيعات وبلغت المبيعات 816 ألف قطعة، وأيضاً تظل القيمة السوقية لصلاح 100 مليون يورو الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي وعلى الرغم من ذلك يصدم المتابع حينما يعلم أن لاعباً بهذا الأداء الكبير يحتل المرتبة الـ17 ويسبقه لاعبون لا يقدمون الأداء نفسه ولا الفائدة ما يراه المتابع ظلماً كبيراً لما يقدمه اللاعب مع النادي في الفترات السابقة.

لعبة القط والفأر

ويؤكد كامل محمد أن محمد صلاح يعلم جيداً أن هذا العقد سيكون قريباً الأخير له إذ إنه يقارب 30 من العمر وهو يحاول أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذا التجديد ولكن كما أشيع فالعرض المقدم يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لا يرضي طموح صلاح ووكيله إذ إن صلاح يطلب رقماً يقارب 500 ألف جنيه إسترليني وهذا المقابل بالفعل يتقاضاه لاعبون في الدوري الإنجليزي وأكثر ولكن المشكلة الأساسية أن نادي ليفربول سيكون بذلك قد تخطى أعلى سقف للرواتب في النادي وسيضرب استقرار الفريق ويتحجج النادي أيضاً بوصول صلاح لسن الـ30 ولكن هذه النقطة غير منطقية وخاصة أن صلاح من اللاعبين المنضبطين والملتزمين تدريباً وغيابه عن النادي قليل.

شبح الإخفاق

ويختتم بقوله: المتابع لمسيره اللاعب يجد أن صلاح قد نجح في جميع محطاته قبل ليفربول واختتمها بسلسلة نجاحات كبيرة مع ليفربول ولكن شبح رونالدو وميسي وعدم تحقيقهما النجاح الباهر على المستوى الجماعي على الأقل بعد خروجهما توالياً من مدريد وبرشلونة يجعل صلاح يفكر جيداً قبل اتخاذ أي قرار، فهل يستطيع ليفربول تعويض صلاح بالعكس أيضاً عانى نادي القمة الإسباني بعد خروج نجميهما ولم يستطيعا تعويض غيابهما بسهولة، أضف إلى ذلك خروج صلاح من الدوري الإنجليزي يجعل نسب المشاهدة والمتابعة منخفضة في مكان ما من العالم.

إن بقاء صلاح في ليفربول 4 سنوات قادمة مع الاستمرار في الأداء الكبير سيجعله بالتأكيد أسطورة من أهم أساطير ليفربول وهذا له جانب ومقابل كبير قد لا يكون يقاس بالمال.

وأعتقد أن كلاً من النادي واللاعب عليه أن يرجع خطوة للخلف ليرى الصورة بوضوح أكثر حتى تتحقق مصلحة الجميع النادي واللاعب فكلاهما خاسر من خروج الآخر والمكاسب غير أكيدة.

قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي:

1- كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد: 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً.

2- كيفين دي بروين، مانشستر سيتي: 400 ألف جنيه.

3- ديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد: 375.

4- جادون سانشو، مانشستر يونايتد: 350

5- رافايل فاران، مانشستر يونايتد: 340.

6- روميلو لوكاكو، تشيلسي: 325.

7- جاك جريليش، مانشستر سيتي: 300.

8- رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي: 300.

9- نجولو كانتي، تشيلسي: 290.

10- بول بوغبا، مانشستر يونايتد: 290.

11- تيمو فيرنر، تشيلسي: 272.

12- بيير إيميريك أوباميانغ، أرسنال: 250.

13- جون ستونز، مانشستر سيتي: 250.

14- إدينسون كافاني، مانشستر يونايتد: 250.

15- أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد: 250.

16- فيرجيل فان دايك، ليفربول: 220.

17- محمد صلاح، ليفربول: 200.

18- توماس بارتي، أرسنال: 200.

19- تياغو ألكانتارا، ليفربول: 200.

20- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد: 200.

21- هاري كين، توتنهام: 200.

22- تانجي ندومبيلي، توتنهام: 200.

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