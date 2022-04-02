الزمالك.. أسوأ أداء في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أنهى الزمالك مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بأسوأ أداء ونتائج، وخرج من دور المجموعات بأربع نقاط والمركز الثالث للمجموعة الرابعة، وتعادل الفريق في آخر مبارياته أمام ساغرادا الأنغولي، باستاد القاهرة الدولي، بدون أهداف، لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز في المجموعة، حيث لعب 6 مباريات، تعادل في 4 منها، وتعرض للهزيمة مرتين، ونجح في تسجيل 3 أهداف، واستقبل مرماه 6 أهداف.

وكان الزمالك، شارك في 3 نسخ سابقة من دوري الأبطال، منذ استحداث دور المجموعات بدور الـ 16 للبطولة، وفي نسخة عام 2017، لعب الفريق 6 مباريات، تمكن من الفوز في مباراة واحدة، وتعادل 3 مرات، وتعرض للهزيمة مرتين، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واستقبل مرماه 8 أهداف.

وشهدت نسخة 2019، أفضل بداية للفريق بدور المجموعات، حيث شارك في 6 لقاءات، فاز مرتين، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراة واحدة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، واستقبل مرماه 4 أهداف، وفي هذه النسخة، وصل الزمالك إلى المباراة النهائية، وخسر على يد الأهلي، بهدف شهير للاعبه محمد مجدي «أفشة»، أطلقت عليه الجماهير الحمراء «هدف القاضية»، حيث جاء قبل أقل من دقيقتين على نهاية المباراة.

أما في نسخة العام الماضي 2021، لعب الزمالك 6 لقاءات، فاز مرتين، وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاءين، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، واستقبل مرماه 5 أهداف، وودع البطولة من دور المجموعات.

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