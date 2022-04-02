المنتخبات العربية مواجهات صعبة في المونديال

المصدر: الدوحة - د ب أ

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أوقعت قرعة الدور الأول «دور المجموعات» لبطولة كأس العالم لكرة القدم، أمس في الدوحة، المنتخبات العربية في اختبارات صعبة ببداية مسيرتها في البطولة من خلال أربع مواجهات مع ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع بداية صعبة بالمجموعة الثالثة في مواجهة المنتخب الأرجنتيني المصنف الرابع على العالم، والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986، علماً بأن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حالياً، ثم يلتقي «الأخضر» مع منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.

ورغم ابتعاد المنتخب القطري عن مواجهة المنتخبات التي توجت بلقب المونديال إلا أنه سيكون على موعد مع 3 اختبارات بالمجموعة الاولى أمام الإكوادور والسنغال، وهولندا، وبلغ الهولنديون نهائي المونديال 3 مرات سابقة كان أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

ووضعت القرعة منتخب تونس في مواجهة اختبارين أوروبيين في غاية الصعوبة، حيث يلتقي نظيره الدنماركي بطل أوروبا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة ويختتمه بمواجهة أوروبية أمام فرنسا بطل العالم، فيما ينتظر «نسور قرطاج» منافسهم في المباراة الثانية بالمجموعة والذي يتحدد من خلال الملحق القاري.

حيث سيكون المتأهل منه المنتخب الإماراتي أو الأسترالي أو البيروفي. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي يخوض خلالها 3 اختبارات نارية ويستهلها بمواجهة كرواتيا الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018 ثم يلتقي المنتخب البلجيكي، الذي تراجع من صدارة التصنيف العالمي إلى المركز الثاني علماً بأنه توج في المونديال الماضي بالمركز الثالث، ويختتم المنتخب المغربي مسيرته بالدور الأول للبطولة بمواجهة كندا الذي تأهل للمونديال بجدارة بعد تصدره تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) متفوقاً على المنتخبين المكسيكي والأمريكي.

موقعة

وأسفرت القرعة عن اختيار المنتخبات المشاركة بالمونديال وتضم المجموعة الأولى قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا، والثانية انجلترا، إيران، الولايات المتحدة، الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا)، والثالثة الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا، والرابعة:

فرنسا، الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، الدنمارك، تونس، والخامسة إسبانيا، الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)، ألمانيا، اليابان، وتشهد المجموعة موقعة بين إسبانيا والمانيا وتضم السادسة بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا، والسابعة البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون، والثامنة البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية.

تعويذة

من ناحية أخرى كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التعويذة الرسمية لكأس العالم 2022، باسم «لعّيب» وترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

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