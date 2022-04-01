فوز معنوي أول للنجم الساحلي ومشوار سلبي للزمالك في دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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حقق النجم الساحلي التونسي أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 3-2 اليوم الجمعة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما ختم الزمالك المصري حامل اللقب خمس مرات موسمه المخيب دون اي فوز.

ويُعد الفوز معنوياً لفريق "جوهرة الساحل" الذي ودع المسابقة، رفع به رصيده الى ست نقاط من 6 مباريات في المركز الثالث، بينما يتذيل جوانينغ الترتيب بنقطة واحدة، ويتصدر الترجي التونسي المتصدر برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري الثاني إذ سيلتقيان السبت في صراع الصدارة.

واحتاج الفريق المضيف الى تسع دقائق لافتتاح التسجيل عبر الكونغولي الديموقراطي فيني كومبي بمتابعته كرة مرتدة من القائم اثر راسية ايهاب المساكني (9).

وتخلى الفريق الضيف عن حذره في الشوط الثاني، وبادر الى الهجوم فاستغل الفريق التونسي المساحات في دفاع الخصم ليضيف الهدف الثاني عبر بليغ الجمالي من تسديدة بعيدة بعد تمريرة من المساكني (70).

وقلص غالاكسي النتيجة عبر جيلبرت باروتي من تسديدة قوية في المقص الايسر لمرمى الحارس رامي القابسي (80).

وعزز ياسين العمري مجدداً تقدم النجم الساحلي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مميزة في سقف المرمى اثر تحضير للكرة بالخلف من المساكني (82). وقلص باروتي النتيجة مجدداً لغالاكسي (85).

الزمالك يتعثر مجدداً

واختتم الزمالك المصري مشواره القاري بتعادل سلبي مع ضيفه ساغرادا اسبرانسا الأنغولي في القاهرة ضمن المجموعة الرابعة.

وفشل فريق "القلعة البيضاء" الفاقد فرصه بالتأهل في تحقيق أي فوز في دور المجموعات، منهياً موسمه المخيب قارياً في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما حل ساغرادا في المركز الأخير بنقطتين حصدهما من مواجهته الزمالك ذهابا وإيابا. وكان الوداد البيضاوي المتصدر (12 نقطة) وبترو أتلتيكو الانغولي الثاني (11 نقطة) ضمنا بلوغهما ربع النهائي وسيتواجهان غداً على صدارة المجموعة.

وسدّد المغربي اشرف بن شرقي من ركلة حرة مباشرة ابعدها دفاع ساغرادا الى ركنية، ثم راسية لمحمود علاء مرت بجوار القائم، ورد سنسيا بتسديدة قوية ابعدها محمد عواد بصعوبة الى ركنية.

وتصدى جيلسون برونو حارس ساغرادا لتسديدة م إسلام جابر، وتألق عواد في الذود عن مرماه بتصديه لتسديدة جو باسينسيا من داخل منطقة الجزاء (27).

وتصدى القائم الايمن لمرمى جيلسون لتسديدة محمد عبد الشافي من خارج منطقة الجزاء (51).

مع مرور الوقت، تحسّن اداء الزمالك هجوميا بعدما تراجع لاعبو ساغرادا للدفاع حفاظا على التعادل، وان شكلت الهجمات المرتدة للضيوف خطورة على مرمى عواد بعدما انفرد باسينسيا (70). وأهدر يوسف ابراهيم "أوباما" فرصة خطيرة من تمريرة بن شرقي داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في يد الحارس وخرجت الى ركنية (82).

وفي مباراة هامشية في المجموعة الثانية، تعادل أمازولو الجنوب افريقي ومضيفه حوريا الغيني 1-1 في كوناكري. وافتتح البوركيني درامان نيكييما التسجيل لأصحاب الأرض (45)، وأدرك المالياني ساليف كوليبالي التعادل لأمازولو بالخطأ في مرمى فريقه (48).

ورفع أمازولو لرصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث، ولحوريا أربع نقاط في ذيل الترتيب. ويلتقي الاحد الرجاء المغربي المتصدر (12 نقطة) مع وفاق سطيف الجزائري (الثاني 9 نقاط) لتحديد بطل المجموعة.

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