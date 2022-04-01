كهربا يستفز مرتضى منصور بصورة الخطيب

المصدر: البيان

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رد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري المعار إلى نادي هاتاي التركي، على هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، الذي شنه الأخير على اللاعب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس بمقر نادي الزمالك بالقاهرة.

وقال مرتضى منصور أن الخطيب تعمد تحريض كهربا للرحيل عن الزمالك، والانتقال إلى نادي "محلل" وهو ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي لمدة أسبوع، قبل العودة إلى الدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له رفقة محمود الخطيب رئيس الأهلي أثناء حملهما كأس السوبر الإفريقي، وكتب عليها: "أهلاً رمضان".

وكان مرتضى منصور تحدث عن الحكم الصادر لناديه، في قضية كهربا، حيث قال: "الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا، حتى لو اعتزل كرة القدم سيتم الحجز على ممتلكاته".

وأردف: "اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي، من سوء حظ محمود الخطيب إنني رجل قانون".





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