منتخب السعودية يستعد للمونديال بثلاثة معسكرات

المصدر: البيان

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالاتفاق مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب الأخضر، إقامة ثلاثة معسكرات خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف عن تنظيم معسكر إعدادي لمنتخب السعودية في يونيو المقبل، بإحدى الدول الأوروبية لمدة أسبوعين، على أن يخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين.

وقال المسحل أن هناك معسكر آخر سيكون في سبتمبر المقبل، ومعسكر أطول وأخير سيبدأ قبل انطلاق كأس العالم 2022 في نوفمبر.

وأوضح المسحل أن الاتحاد السعودي تلقى خطابين من اتحادين لخوض مباريات تجريبية، مشيراً إلى أن الاتحاد ينتظر نتائج القرعة لمعرفة مدى استفادة المنتخب السعودي من مواجهة المنتخبين.

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