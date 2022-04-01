رئيس الزمالك يهدد لاعب الأهلي بالحجز على ممتلكاته

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بالحجز على ممتلكات، محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي المعار إلى فريق هاتاي سبور التركي، حال اعتزال اللاعب كرة القدم، وذلك لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بتغريم «كهربا» مليوني دولار بجانب 5 بالمائة كفوائد لهذا المبلغ المستحق من يونيو 2019، ورحل اللاعب عن الزمالك في صيف 2019 بداعي عدم توثيق عقده مع الفريق الأبيض، منضماً إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي وحصل على بطاقة دولية مؤقتة، بعدما تقدم الزمالك بشكوى ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لينضم بعدها إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الفريق البرتغالي.

وأعلن مرتضى منصور، في مؤتمر صحافي، تجهيزه لشكوى رسمية ضد النادي الأهلي، بسبب تحريضه محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الزمالك السابق للهروب وكسر عقده مع القلعة البيضاء الذي يمتد إلى عام 2022، وقال، إن ما فعله النادي الأهلي في قضية كهربا لا يمت بصلة للمبادئ وأخلاق القلعة الحمراء.

وأضاف، إن المحكمة الرياضية الدولية أنصفت ناديه، بعد أن قام أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق، بالحديث عن تورط الزمالك في شبهة تزوير عقد كهربا، وتساءل كيف للاعب متعاقد مع ناد ويتقاضى راتبه ويتحدثون عن تزوير عقده ؟

وشدد رئيس الزمالك على أن أي فريق سيلعب له كهربا سيعاني، لأنه مضطر لسداد قيمة عقوبة اللاعب وبالتالي سيلعب مجاناً للأهلي أو غيره، وتطرق منصور للحديث عن لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عبد الله السعيد، الذي وقع للزمالك قبل نحو ثلاثة مواسم، في مفاجأة مدوية، وأوضح أنه عندما تفاوض مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق كان في فترة الحماية ويتبقى على عقده أقل من 6 شهور على النهاية، ثم تنازل الزمالك عن عقد السعيد.

فيما أكد النادي الأهلي أنه لن يتخلى عن اللاعب في أزمته، خصوصاً وأنه فعل كل شيء من أجل ارتداء قميص الفريق، لذا تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بالأهلي بمساعدة كهربا لتقديم تظلم، حتى وإن كان الطعن على الحكم الأخير الذي صدر ضد اللاعب لن يغيره، ولكن القلعة الحمراء سوف تسانده لحين تخطي تلك الأزمة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، «كهربا لا يزال لاعباً بالأهلي، وتحمل الأهلي العقوبة من عدمه أمر داخلي، ولكن اللي فيه صالح لينا وللاعب، «لازم هنعمله».. لأن كهربا تواجد مع الأهلي موسمين، كسب بطولتي أفريقيا التاسعة والعاشرة وساهم بنسب في البطولتين، كما حصل على برونزية كأس العالم وسوبر أفريقي»

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