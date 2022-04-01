برقو: سأعتزل الرياضة في حال براءة رئيس اتحاد الكرة السوداني ونائبه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أعلن حسن برقو نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني السابق رئيس لجنة المنتخبات، اعتزاله العمل الرياضي حال برأت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، كلاً من معتصم جعفر رئيس اتحاد الكرة ونائبه أسامة عطا المنان من العقوبات التي أوقعتها عليهما لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني، بحرمانهما من ممارسة العمل الإداري 18 و11 عاماً على التوالي، وأضاف في مؤتمر صحافي:

إن «كاس» سمحت لهما بالترشح في الانتخابات، والتي فازا فيها بمنصبي الرئيس والنائب الأول، وأن قضية الأخلاقيات مختلفة تماماً والشاكي فيها هو اتحاد الجنينة ووصلت القضية إلى مرحلة التحكيم، وتوجد أكثر من قضية أمام «كاس».

وتابع: الاتحاد لم ينشر للرأي العام حيثيات قرار «كاس» وحصلنا عليه، وعرفنا أن أحد أطراف القضية أنكر علاقته بإحدى المؤسسات التي كانت تتلاعب في أموال الاتحاد، ويوجد في يدهم المستند الذي يؤكد ملكية الرجل للمؤسسة برغم من تسجيله لشركة بنفس الاسم ولكن بتاريخ قديم، وتم تقديم هذا المستند إلى«كاس».

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