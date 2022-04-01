المهاجم المصري عمر مرموش مطلوب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن اثنين من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقبون مهاجم المنتخب المصري عمر مرموش.

وقالت الصحيفة الألمانية إن الغريمين، توتنهام هوتسبر وأرسنال، يراقبان مرموش، لاعب المنتخب المصري ونادي شتوتغارت الألماني.

ويبلغ مرموش من العمر 23 عاما، ويملك الجنسية المصرية والكندية، ويمثل نادي شتوتغارت الألماني، على سبيل الإعارة من فولفسبورغ الألماني، الذي سيعود له في الصيف.

وخاض مرموش 17 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم مع "المتذبذب" شتوتغارت، كما مثل منتخب "الفراعنة" في 10 مباريات، أهمها في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم الأخيرة.

وقد يضطر فولفسبورغ بيع اللاعب إلى إنجلترا، لأن عقده سينتهي في صيف 2023، مما يعني أن عدم انتقاله الصيف المقبل قد يعني رحيله مجانا بعدها بعام.

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