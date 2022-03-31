اتحاد الكرة المصري يدرس الإطاحة بضياء السيد

المصدر: البيان

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يدرس مسؤولو اتحاد الكرة المصري، الإطاحة بضياء السيد من الجهاز المعاون لمنتخب الفراعنة خلال الفترة الحالية.

ويتولى ضياء السيد حالياً منصب المدرب العام، بالجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يقوده البرتغالي كارلوس كيروش.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن مسؤولي اتحاد الكرة المصري يدرسون تعيين مدرب مصري آخر ليتواجد مع كيروش، في ظل وجود رغبة داخل الاتحاد للإبقاء على المدرب البرتغالي.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل بمجلس إدارة اتحاد الكرة، حسم قرار رحيل ضياء السيد من عدمه.

من جانبه وجه وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، واستقالته من منصبه مؤخراً.

ونشر وائل جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏اخواتي وزملائي وحبايبي اللاعيبة الرجالة اللي دافعوا عن اسم بلدنا برجولة وجدعنة، شكراً ليكم وبالتوفيق إن شاء الله في اللي جاي".

تابع: "كان لازم يكون ليكم شكر خاص في وقت خاص، وإن شاء الله ترفعوا اسم مصر دايما".

وكان وائل جمعة أعلن استقالته من منصب مدير المنتخب، عقب فشل تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم قطر.

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