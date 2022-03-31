حازم إمام: ملف السنغال أمام سامورا.. وسنعقد جلسة مع مسؤولي "فيفا"

المصدر: البيان

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية لنظيره الدولي خلال الساعات الماضية، للاعتراض على أحداث مباراة مصر والسنغال.

وقال حازم إمام في تصريحات صحفية: "قدمنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والملف بالكامل تم تقديمه للسكرتير العام للاتحاد فاطمة سامورا".

وأضاف: "سيتم بحث الشكوى من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي والنظر فيها، وسنعقد جلسة مع مسؤولي فيفا من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالشكوى وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وخسر منتخب مصر من نظيره السنغالي بركلات الترجيح 1/3 الثلاثاء الماضي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم السنغال بهدف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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