مرتضى منصور: الدروس الخصوصية سبب الخلاف مع "سيدة الشعر الأحمر"

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن سبب خلافه مع إحدى عضوات النادي الأبيض المعروفة مؤخراً بـ "سيدة الشعر الأحمر"، التي اتهمته بمنعها من دخول مقر نادي الزمالك مؤخراً بسبب لون شعرها.

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر نادي الزمالك بالقاهرة: "تلقيت مذكرة من مدير أمن النادي بقيام إحدى العضوات بمنح دروس خصوصية وهو ما يمنعه الزمالك، لذا أحالت الأمر للشؤون القانونية".

وتابع: "الأمر ليس قصة شعر أحمر كما تزعم، ولكن عندما طالبها الأمن بعدم تكرار منح الدروس الخصوصية في النادي قامت بالتطاول عليهم، هذه السيدة جاءت لمكتبي 18 مارس الماضي برفقة أحد الأشخاص وتجاوزت الحدود وبعدها غادرت، ولم يتم إيقافها وظهرت في النادي يوم 24 مارس الجاري وهو ما يدل على عدم إيقافها أو سحب بطاقة العضوية منها".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن الحكم الصادر في الأيام الماضية، ببراءته من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث قال: "كل البلاغات التي قدمها الخطيب ضدي تم حفظها، ولكنه قدم تظلمات بعد حفظ البلاغات".

وأردف" "هناك حكم استئناف يوم 7 أبريل المقبل، وأحترم جميع أحكام القضاء سواء كانت ضدي أو لصالحي".

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