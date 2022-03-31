مرتضى منصور: الأهلي لجأ لـ "محلل" من أجل كهربا.. وأرفض ذبح كيروش

المصدر: سارة عبدالبافي - دبي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أنه يرفض ذبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة بعد فشله في التأهل إلى مونديال 2022 بقطر، متهماً مسؤولي الغريم التقليدي الأهلي باللجوء لطرق غير مشروعة للتعاقد مع لاعب الزمالك السابق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس بمقر نادي الزمالك بالقاهرة:" لن أتحدث عن الأمور الفنية، لأننا لم نخسر في ظروف طبيعية، ونعم لدينا اتحاد كرة ضعيف، لماذا لا يتقدم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد باستجواب لوزير الخارجية المصري عما حدث في السنغال".

وأكمل: "اتحاد الكرة ضعيف ويجب أن يرحل ويأتي من يفيد الرياضة المصرية، استبعاد هاني أبوريدة من خوض انتخابات اتحاد الكرة عمداً، أطالب الجماهير المصرية بالدخول على صفحات الاتحاد الدولي ونشر صور الاعتداءات التي تعرض لها المنتخب المصري والجمهور في السنغال".

وتحدث مرتضى منصور عن الحكم الصادر لناديه، في قضية لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي محمود عبدالمنعم كهربا، حيث قال: "الأهلي تعاقد مع كهربا عن طريق محلل بانتقال اللاعب لنادٍ برتغالي، في حين أن الزمالك تفاوض مع عبدالله السعيد بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، وتنازلنا عن العقد احتراما لتركي آل الشيخ".

وتابع: "كهربا تمت إعارته من الزمالك مرتين بحوالي 80 أو 90 مليون جنيه، وحققنا مكاسب كثيرة من وراء اللاعب، وعقد كهربا مع النادي البرتغالي كان لمدة أسبوع فقط، الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا بالحجز عليه بمستند نادي مدين لدى الغير".

وأردف: "اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي، من سوء حظ محمود الخطيب إنني رجل قانون، وحققت بطولات مع الزمالك أكثر مما حققه الخطيب مع الأهلي".

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