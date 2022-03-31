مرتضى منصور: صلاح جوهرة مصر.. وتأهل السنغال غير مستحق

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أنه كان يفكر في تأجيل المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر النادي الأبيض بالقاهرة، ولكن رغبته في طرح عدد الموضوعات الهامة، ومن ضمنها ما حدث للجماهير المصرية ولمنتخب الفراعنة في السنغال، منعه من هذا القرار.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: "أين وزير الخارجية مما حدث للمنتخب المصري وللجماهير التي سافرت إلى السنغال، بالرغم من الاستقبال الحافل لأسود التيرانجا في مصر".

وتابع: "لابد من الحفاظ على محمد صلاح الجوهرة التي تمتلكها مصر، والمنتخب لعب مباراة محترمة في حدود إمكانياته، وتعرض للإرهاب في السنغال، كما أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار المباراة لم يكن على قدر الحدث، وهو الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي وتحامل على الأبيض في المباراة ولم يحتسب ركلة جزاء لبن شرقي، الحكم ألغى تقنية الڤار، ولم يعتمد على حكم الفيديو في أي لقطة".

وشدد: "عمر جابر كاد أن يعتزل كرة القدم بسبب الإصابة، والحكم لم يحم لاعبي الفراعنة، أطالب بالدفاع عن محمد صلاح وعدم جلده، بعدما تعرض للضرب والإرهاب في السنغال".

وأردف: "السنغال خطف تأهل غير مستحق، لا تغضب يا صلاح لأن هناك بعض الإعلاميين لا يحبونك، بالرغم من أنك نجم نجوم مصر، والأسطورة الحقيقة للفراعنة".

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