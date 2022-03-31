منتخبا مصر والجزائر يهدران رقماً قياسياً للعرب في المونديال

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أضاع منتخبا مصر والجزائر فرصة ذهبية، لتحقيق تواجد عربي قياسي، بمشاركة 6 منتخبات عربية في النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي من المقرر أن تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتشهد هذه النسخة تواجد 4 منتخبات عربية، بينها ثلاثة منتخبات نجحت في مهمتها بالتصفيات وانتزاع تذكرة التأهل وهي، السعودية وتونس والمغرب، إضافة إلى منتخب قطر صاحب البلد المضيف، وهو عدد المنتخبات نفسه التي شاركت في النسخة الماضية «روسيا 2018»، وهي أكبر مشاركة عربية في البطولة.

وكان المنتخب السعودي أول الصاعدين من فرسان العرب، حيث تصدر قمة مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية (23 نقطة). وشهدت الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال، تواجد 4 منتخبات عربية هي مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونجحت كل منها في تحقيق نتائج مرضية في ذهاب الجولة الفاصلة، وهو ما بث الطمأنينة في نفوس جماهير هذه المنتخبات وضمان التواجد في كأس العالم، إلا أن نتائج جولة الإياب كانت بمثابة المفاجأة، وجاء أغلبها على عكس المتوقع، حيث شهدت إقصاء منتخبي مصر والجزائر بطريقة درامية مؤسفة، فيما نجح منتخبا المغرب وتونس في التأهل.

وفشل المنتخب المصري في استغلال فوزه بهدف دون رد ذهاباً على المنتخب السنغالي، وخسر إياباً بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح.

ولم يكن حال المنتخب الجزائري أفضل من شقيقه المصري، حيث فشل هو الآخر في انتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال من أنياب المنتخب الكاميروني، وعلى الرغم من فوزه ذهاباً خارج ملعبه بهدف دون رد، إلا أنه تلقى الهزيمة (2-1) في مباراة الإياب، وصعد منتخب الكاميرون مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.

فيما نجح منتخبا تونس والمغرب في التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخ كل منهما، وتأهل المنتخب التونسي على حساب منتخب مالي، وتعادل معه ذهاباً بهدف دون رد، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

أيضاً نجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل المونديالية على حساب منتخب الكونغو، بعد أن تعادل معه ذهاباً بهدف لكل منهما، قبل أن يتغلب عليه إياباً بهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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