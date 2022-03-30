هل يعتزل محمد صلاح دولياً؟.. "فيديو"

المصدر: البيان

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تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن خسارة الفراعنة أمام منتخب السنغال، وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وخسر منتخب مصر من نظيره السنغالي بركلات الترجيح 1/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم السنغال بهدف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وظهر محمد صلاح خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث إلى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وزملائه بمنتخب مصر عقب مباراة السنغال، قائلاً: "فخور بالتواجد مع هذا الجيل، الجميع قدم أقصى ما لديه".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أنني فخور بتواجدي معهم، بالرغم من مشاركتي مع الجيل القديم مثل أبوتريكة ووائل جمعة وعبدالله السعيد، ولكن هذا الجيل من أفضل الأجيال في مصر".

وتابع: "مرة أخرى كان لي الشرف أن أكون معاكم، وما حدث قدر ليس لنا دخل به، خسارة بركلات ترجيح للمرة الثانية، ليس هناك الكثير لأقوله ولكن في المستقبل سواء كنت موجود أو لا"، ليقاطعه وزير الرياضة ويرد عليه: "ستكون موجود وكل زملائك كذلك".

يذكر أن منتخب السنغال تمكن من الصعود لمونديال 2022 بقطر، بعدما أنهى على آمال الفراعنة التي كانت تمني نفسها بالصعود للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن السنغال تمكنت من الفوز على مصر في شهر فبراير الماضي خلال المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أيضاً، ليؤكد أسود التيرانجا تفوقهم على الفراعنة خلال الآونة الأخيرة.



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