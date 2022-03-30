بعد حسم الصدارة.. الاتحاد السعودي يكافئ رينارد

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مكافأة خاصة للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب الأخضر السعودي، بعد الفوز على استراليا بهدف دون رد، بالجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأنهى المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات الآسيوية وفي جعبته 23 نقطة تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام، وبفارق نقطة عن الساموراي الأزرق صاحب الوصافة.

وضمن منتخب السعودية في وقت سابق تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 وذلك قبل خوضه آخر جولتين من التصفيات الآسيوية أمام الصين وأستراليا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فقرر مسؤولو اتحاد الكرة تجديد عقد رينارد مع منتخب الأخضر بشكل رسمي ليمتد حتى كأس أمم آسيا 2023.

يذكر أن رينارد تولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019، وقاد الأخضر في 28 مباراة، فاز في 18 منها وتعادل 6 مرات وخسر 4، وسجل لاعبو السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي 47 هدفاً، بينما تلقت شباكهم 18 هدفاً.

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