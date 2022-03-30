بالفيديو.. هكذا أفشلت الجماهير السنغالية ضربة محمد صلاح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمنع فوز المنتخب المصري، لجأت جماهير منتخب السنغال إلى كل الوسائل، بما فيها الوسائل الغير مشروعة، كالتشويش على اللاعبين وتوجيه الأضواء وأشعة الليزر إلى عيونهم، وخاصة عند تسديد ضربات الترجيح، خلال المباراة المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ولجأ جمهور السنغال في المباراة التي تأهل منتخب بلاده من خلالها إلى كأس العالم، لتوجيه الكثير من أشعة الليزر على أعين لاعبي مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وعلى الخصوص لوجه نجم "الفراعنة" محمد صلاح أثناء تقدمه لتسديد الركلة الأولى المهمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز