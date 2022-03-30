من هو الشخص الذي أثار رواد السوشيال في مباراة مصر والسنغال؟

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردود أفعال كوميدية عن صورة أحد الأشخاص ظهرت عبر الشاشات الناقلة لمباراة العودة بين منتخبي مصر والسنغال بالعاصمة داكار، وذلك ضمن فعاليات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بدولة قطر.

واتضح عقب نهاية مباراة مصر والسنغال أن ذلك الشخص يعد واحدًا من الحرس الشخصي المعين من اتحاد الكرة للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك كان بارزًا عندما كان يضع يده على وجه محمد صلاح أثناء خروجه من أرضية الملعب، وفقا للوطن.

تلك المرة لم تكن الأولى لظهور حرس نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، فظهر «صلاح» من قبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية بحرس شخصي، وذلك مما أثار حفيظة العديد من الجماهير المصرية التي انتقدت ذلك المشهد، نظرًا لأنه في بلاده ووسط أهله ومحبيه، وذلك كان عقب مباراة المنتخب المصري بنظيره الجابوني التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين نظيفين ضمن فعاليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشفت تصريحات صحفية آنذاك وإعلاميون مصريون أن الاتحاد المصري لكرة القدم، هو من حرص على توفير حارسين شخصيين للنجم الدولي محمد صلاح، مؤكدين بأن نجم ليفربول لم يطلب من الاتحاد توفير حماية خاصة أو حراسة له.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال بطل أفريقيا كرر الفوز على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

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