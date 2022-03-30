انتهى الحلم .. كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، عن نهاية رحلته مع المنتخب الوطني، ورحيله عن تدريب المنتخب الوطني، عقب الفشل في الوصول لكأس العالم 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهى الحلم نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا، من أعماق قلبي أقدم امتناني للاتحاد المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".

وأكمل: "إلى كل لاعبي فريقي ومساعديني، تقديري لكم وشكراً على تواضعكم، سوف تكونوا دائما في قلبي".

وتابع: "لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين، وأصدقاء رائعين، بدونكم لن يكون هناك شيء ممكن بالنسبة لي في حياتي، أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق، أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين، الى المستقبل".

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي لكرة القدم نجح في حجز ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 / 1 بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

وأصبح المنتخب السنغالي هو المنتخب رقم 22 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا والمنتخب الغاني من أفريقيا.

ويخوض المنتخب السنغالي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2018 بروسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يتغلب فيها المنتخب السنغالي على نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) بركلات الترجيح في غضون أسابيع قليلة حيث سبق للفريق أن فاز على الفراعنة بركلات الترجيح 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

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