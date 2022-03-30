محمد صلاح يغادر ملعب ديامينياديو وسط حراسة خاصة

المصدر: البيان

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غادر النجم المصري محمد صلاح كابتن الفراعنة ملعب عبدالله واد "ديامينياديو" بالعاصمة السنغالية داكار، وسط حراسة خاصة بعد خسارة الفراعنة من السنغال.

وخسر منتخب مصر من نظيره السنغالي بركلات الترجيح 1/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم السنغال بهدف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأظهرت لقطات التليفزيون خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة، خوفاً من تعرض جماهير السنغال له بعد نزول البعض منها إلى أرض الملعب بعد اللقاء.

وتعتبر هذه اللقطة معتادة لصلاح خلال الفترة الأخيرة، حيث ترافقه حراسة خاصة في كل مبارياته مع مصر سواء الداخلية أو الخارجية.

وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ركلتي ترجيح لمصر، في مفاجأة كبيرة خاصة أن الثنائي يعتبر من أفضل اللاعبين تسديداً لركلات الترجيح سواء مع أنديتهما أو مع الفراعنة.

وتمكن منتخب السنغال من الصعود لمونديال 2022 بقطر، بعدما أنهى على آمال الفراعنة التي كانت تمني نفسها بالصعود للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن السنغال تمكنت من الفوز على مصر في شهر فبراير الماضي خلال المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أيضاً، ليؤكد أسود التيرانجا تفوقهم على الفراعنة خلال الآونة الأخيرة.

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