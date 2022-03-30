مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البعثة

المصدر: البيان

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تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل انطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء نص البيان الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: «تعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوى».

جدير بالذكر أن منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز كرر على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

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