مناوشات وإساءات..جماهير السنغال تُجبر المشجعين العرب على ارتداء قمصان منتخبهم

المصدر: البيان

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كشف مراسل قنوات أون تايم سبورتس، تعرضه بجانب الجماهير المصرية، إلى مناوشات وإساءات من الجماهير السنغالية، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني، في إياب تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وقال مراسل أون تايم سبورتس، منذ قليل: تعرضنا إلى بعض الإساءات والمناوشات من الجماهير السنغالية، أثناء تواجدنا داخل ملعب المباراة، بسبب الحماس الزائد لدى الجماهير، مما دفع الأمن إلى إخراجنا أمام الاستاد في منطقة أمنة.

وأضاف مراسل أون تايم: اضطرت العديد من الجماهير العربية القادمة لمؤازرة منتخب مصر، إلى ارتداء قميص منتخب السنغال، لتجنب غضب جماهيرهم.

وتنطلق مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات ، حيث من المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن الجماهير المصرية وصلت منذ قليل، إلى العاصمة السنغالية داكار، من أجل مساندة المنتخب الوطني أمام المنتخب السنغالي، في مباراة إياب الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم.

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