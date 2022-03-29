بعد تغريمه 2 مليون دولار.. الإيقاف يطارد كهربا

المصدر: البيان

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تحدث نصر عزام المحامي الدولي، عن الحكم الصادر من المحكمة الرياضة الدولية "كاس"، لصالح نادي الزمالك المصري ضد لاعبه السابق والأهلي المصري الحالي محمود عبدالمنعم "كهربا"، الخاص بتغريمه مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وكتب عزام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعليق على حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر لصالح نادي الزمالك في قضية اللاعب كهربا وتوضيح للاستفسارات عن النتائج المترتبة على اللاعب والتي قد تؤدي إلى إيقافه وفقاً للمادة ١٥ من لوائح الفيفا في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة".

وتابع: "تم قبول استئناف نادي الزمالك وتم الحكم بإلزام اللاعب بسداد مبلغ ٢ مليون دولار + ٥% فائدة سنوية من تاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٩ وهو تاريخ فسخ اللاعب عقده مع نادي الزمالك، مما يعني وصول المبلغ حالياً إلى ٢ مليون و٢٧٥ ألف دولار وتزيد الغرامة حتى تاريخ دفع المبلغ".

وأكمل: "يعتبر هذا الحكم نهائي ولا يجوز استئنافه في الموضوع، وفي حالة عدم سداد المبلغ المستحق لنادي الزمالك يمكن توقيع عقوبات رياضية من الفيفا على اللاعب والنادي البرتغالي وفقاً للمادة ١٥ من لائحة الانضباط بالفيفا وهي، غرامة وإيقاف اللاعب لفترة قد تصل لسنة وحتى يتم سداد المبلغ المستحق للنادي، مثل ما حدث مع اللاعب الإيفواري إيمانويل إيبوي الذي تم إيقافه من الفيفا لمدة عام في ٢٠١٤ بسبب عدم سداد مستحقات وكيله، وإيقاف النادي البرتغالي أفيس لثلاث فترات تسجيل أو حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق، مع إمكانية زيادة العقوبات في حالة عدم السداد".

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد كهربا، بداعي فسخ اللاعب تعاقده مع النادي الأبيض من طرف واحد.

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك في صيف عام 2019 وانضم إلى نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، قبل أن يعود بعد أشهر قليلة إلى الدوري المصري من جديد عن طريق بوابة الأهلي الذي لم يقدم معه المستوى المتوقع، ليتم إعارته لمدة 6 أشهر إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي يلعب بين صفوفه خلال الوقت الحالي.

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