أجواء مرعبة.. احتشاد جماهير السنغال في ملعب مباراة مصر

المصدر: البيان

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توافدت جماهير منتخب السنغال بكثافة على ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار، قبل انطلاق مباراة منتخب مصر بساعات، من أجل مؤازرة أسود التيرانجا في مباراتهم المرتقبة.

ويستضيف منتخب السنغال نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، بإياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشرت قناة "أون تايم سبورتس" الناقلة للمباراة، فيديو يوضح احتشاد الجماهير السنغالية في ملعب اللقاء، لمؤازرة منتخب بلادهم من المدرجات.

وحرصت الجماهير السنغالية خلال الأيام الماضية على حجز أماكنها في المدرجات ونفذت حصتها بالكامل من تذاكر اللقاء، وذلك لعدم منتخبها في المباراة المرتقبة التي ينافس فيها أسود التيرانجا المنتخب المصري على بطاقة التأهل لمونديال 2022.

وتعتبر مباراة مصر ضد أسود التيرانجا هي أول مباراة تقام على ملعب عبدالله واد بعد افتتاحه رسمياً في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 0/1، ويسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام السنغال من أجل حسم تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

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