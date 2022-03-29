"مرتضى منصور يرد على اتهامات "سيدة الشعر الأحمر

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على الاتهامات الموجهة له من جانب إحدى عضوات النادي الأبيض المعروفة بسيدة الشعر الأحمر، التي هاجمته خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنه منعها من دخول مقر النادي بسبب لون شعرها.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "السيدة صاحبة الشعر الأحمر شهرت بي، وما قالته لم يحدث، بعد مباراة مصر والسنغال سأرد على اتهاماتها، لن تدخل مقر النادي مرة أخرى، هناك كاميرات مراقبة في كافة أرجاء النادي وبعد المباراة سأثبت للجميع أنها تكذب".

وتابع: "المجلس القومي للمرأة سيتأكد إنها كاذبة وكل ما رددته في الفيديو ليس له أساس من الصحة، لم أشطب عضويتها حتى الآن، ولكن سيحدث ذلك بعد أن أثبت عدم صحة كلامها".

وشدد: "تقدمت ببلاغات ضدها أمام النائب العام بسبب تعمدها الإشهار بي، ولن أترك حقي قانونياً، بعد المباراة سأنشر فيديوهات لها داخل النادي، ليعرف الجميع ماذا تفعل".

وأتم: "ابن شقيقتي أخطأ من قبل وشطبت عضويته، لا أطبق سوى العدل داخل نادي الزمالك".

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