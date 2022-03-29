المحكمة الرياضية الدولية تنتصر للزمالك في قضية كهربا

المصدر: سارة عبدالباقي - دبي

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أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارها منذ قليل بشأن قضية نادي الزمالك المصري، ضد لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي.

وجاء الحكم بتغريم كهربا مبلغ قدره 2 مليون دولار، بالإضافة لنسبة 5% فوائد، اعتبارا من شهر يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الفعلي لمبلغ الغرامة، مع تحمل طرفي النزاع تكلفة الإجراءات.

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد كهربا، بداعي فسخ اللاعب تعاقده مع النادي الأبيض من طرف واحد.

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك في صيف عام 2019 وانضم إلى نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، قبل أن يعود بعد أشهر قليلة إلى الدوري المصري من جديد عن طريق بوابة الأهلي الذي لم يقدم معه المستوى المتوقع، ليتم إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي يلعب بين صفوفه خلال الوقت الحالي.

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