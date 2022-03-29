ظهور مفاجئ لأبوجبل يثير الجدل قبل مباراة مصر والسنغال الحاسمة

المصدر: وكالات

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فاجأ البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الجميع بظهور مفاجئ لحارس المرمى محمد أبوجبل إلى جواره في المؤتمر الصحفي، المكرس للمواجهة المصيرية ضد نظيره السنغالي.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي، مساء غد الثلاثاء، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز منتخب "الفراعنة" بهدف وحيد ذهابا.

وأثار كيروش الجدل بهذه الخطوة وإمكانية احتمال الدفع بمحمد أبوجبل في التشكيلة الأساسية، رغم تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في مباراة الذهاب.

وخطف أبوجبل الأضواء بتألقه اللافت مع منتخب "الفراعنة" خلال مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون، ووصوله إلى النهائي قبل الخسارة مع السنغال بالذات.

وتميز أبوجبل في التصدي لركلات الترجيح في مباراتي كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية الماضية، والكاميرون في الدور قبل النهائي، وكذلك المباراة النهائية ضد السنغال رغم تتويج "أسود التيرانغا" باللقب.

وقال أبو جيل حارس مرمى الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة العودة ستكون صعبة على الفريقين، نسعى بكل قوة للصعود لكأس العالم، لنثبت لقارة إفريقيا أننا كنا الأحق بالفوز بكأس الأمم".

وأضاف أبوجبل: "خسارة لقب كأس الإمم في المباراة النهائية إحساس صعب للغاية، لكنها مباراة بمثابة درس تعلمنا منه الكثير".

وختم: "الفوز على السنغال في مباراة الذهاب بالقاهرة كان بمثابة رد فعل قوي، لابد منه بعد الخسارة في كأس الأمم".

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