إعلامي يكشف مفاجأة في تشكيل مصر أمام السنغال

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري محمد شبانة خلال تصريحات تلفزيونية مفاجأة في تشكيل مصر أمام السنغال في لقاء إياب الدور الفاصل من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، والذي يقام مساء اليوم في داكار بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وقال الإعلامي محمد شبانة: «بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني التفكير في الدفع بإمام عاشور في مركز الظهير الأيمن في مباراة السنغال بعد المستويات التي قدمها اللاعب في مباراة مصر والسنغال بنهائي إفريقيا خاصة في الجوانب الدفاعية، وفقا للمصري اليوم.

واضاف: «جاء نجاح إمام عاشور في رقابة ساديو ماني بنهائي أفريقيا ليزيد من أسهم اللاعب في المشاركة أساسيا، وزاد على قناعة كيروش المستوى والحماس الذي أظهره اللاعب في التدريبات والروح القتالية التي يلعب بها.

وأكد: «يدرس الجهاز الفني الدفع بإمام عاشور أساسيا على حساب عمر جابر الذي خاض مواجهة الذهاب وعمر كمال الذي يعتبر اللاعب رقم واحد في هذا المركز بالفترة الأخيرة، وذلك بسبب القدرات الدفاعية لإمام عاشور.

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