مونديال 2022.. يوم الحسم

المصدر: دبي- العوضي النمر، ووكالات

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تشهد تصفيات مونديال 2022، اليوم، منافسات ساخنة على مستوى القارات، لحسم التأهل للنهائيات، أو نيل بطاقة الملحق، وفي آسيا تشهد التصفيات صراعاً بالمجموعة الأولى لتحديد هوية الثالث من بين منتخبات الإمارات والعراق ولبنان، للعب الملحق، ويلعب اليوم الإمارات (الثالث، بفارق نقطة عن العراق) مع كوريا الجنوبية، ويلتقي العراق مع سوريا، ولبنان مع إيران، وفوز منتخبنا يضمن له بطاقة الملحق.

وستكون الأنظار بالمجموعة الثانية على من يحسم الصدارة ما بين السعودية واليابان، ويبدو الرباعي العربي الإفريقي؛ الجزائر وتونس ومصر والمغرب، على أبواب إنجاز تاريخي، حينما يخوض اليوم إياب الدور الثالث، وعادت تونس والجزائر ذهاباً بفوز ثمين من مالي والكاميرون، وتعادل المغرب مع الكونغو، وفازت مصر على السنغال بهدف، ويكفي المنتخبات الأربعة التعادل (السلبي للمغرب) للتأهل.

وفي أوروبا تواجه البرتغال، منتخب مقدونيا الشمالية على بطاقة مؤهلة إلى المونديال، ويبحث المنتخب المقدوني عن تأهل أول في تاريخه، والإطاحة بفريق رونالدو بعد نجاحه في الإطاحة بإيطاليا، وتوجد بطاقة أخرى بين بولندا والسويد، وتتنافس منتخبات بيرو وكولومبيا وتشيلي على بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية، وتلعب بيرو مع باراغواي ،وكولومبيا مع فنزويلا وتشيلي مع أوروغواي في تنافس على المركز الخامس الذي يمنح صاحبه خوض ملحق قاري مع الفائز من الملحق الآسيوي، وتملك بيرو الأفضلية كونها تحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق نقطة أمام كولومبيا السادس وثلاث نقاط أمام تشيلي السابع، وفي مباراتين هامشيتين، تلعب البرازيل مع بوليفيا، والأرجنتين مع الإكوادور.

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