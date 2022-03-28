تاريخ مواجهات مصر والسنغال في "داكار"

المصدر: البيان

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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة مصر والسنغال في التاسعة مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر، على ملعب ديامينياديو بالعاصمة السنغالية داكار، الذي يتسع لحضور 50 ألف متفرج.

وحقق منتخب مصر الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الجمعة الماضي، بهدف ذاتي أحرزه أليو سيس بالخطأ في مرماه، عقب تسديدة من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

والتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال في ثلاث مواجهات سابقة على أرض الأخير، انتهت مباراتين منهم بالتعادل، وحسم أسود التيرانجا الفوز في لقاء وحيد.

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في داكار، كانت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 1997، وانتهت بالتعادل السلبي ذهابا في السنغال، قبل أن يحسم الفراعنة مباراة الإياب لصالحهم بثنائية نظيفة.

المباراة الثانية كانت في عام 2001 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2002، وانتهت أيضاً المباراة بالتعادل السلبي فى لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن ينجح المنتخب المصري في الفوز إيابا بهدف نظيف.

المباراة الثالثة التي جمعت بينهما في السنغال كانت عام 2014 بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، وخسرت مصر بثنائية نظيفة، وكرر منتخب السنغال فوزه في مصر أيضاً بهدف نظيف.

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