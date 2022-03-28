غدا.. يوم الحسم العربي في مشوار التأهل لمونديال 2022

المصدر: وام

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تدخل 6 منتخبات عربية غدا مرحلة الحسم في مشوار تأهلها إلى كأس العالم قطر 2022، على أمل التأهل برقم قياسي هو 7 منتخبات، للمرة الأولى في التاريخ حيث شهدت النسخة الأخيرة بروسيا 2018 مشاركة 4 منتخبات عربية هي مصر والسعودية والمغرب وتونس.

بالنسبة للمنتخبات العربية الآسيوية، فبعد تأهل السعودية كثاني المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية، بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف، تنصب الآمال على كل من منتخب الإمارات من أجل الفوز على كوريا الجنوبية للحفاظ على المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، ليواجه في حال فوزه منتخب استراليا ثالث المجموعة الثانية، وفي حال فوزه عليه، سيواجه أياً من بيرو أو كولومبيا أو تشيلي.

وكذلك على المنتخب العراقي 8 نقاط ضمن المجموعة ذاتها بالمركز الرابع حيث يأمل أيضا في التأهل ثالثا لمواجهة منتخب استراليا أيضا، ثم استكمال المشوار الأخير مع أي من بيرو أو كولومبيا أو تشيلي.

وتعد فرصة منتخب الإمارات هي الأفضل حيث يحتاج للفوز على كوريا الجنوبية من أجل التأهل للملحق دون انتظار أي نتائج، وفي حال تعادله سيكون عليه انتظار مواجهة سوريا أمام العراق، حيث يجب وقتها خسارة منتخب العراق أو تعادله.

وفي حالة الخسارة أمام كوريا الجنوبية، سينتظر منتخب الإمارات خسارة العراق أمام سوريا، أو تعادله، حيث ستكون الأفضلية لمنتخب الإمارات بفارق الأهداف.

كما تنتظر 4 منتخبات عربية من افريقيا المواجهة الحاسمة والأخيرة، حيث يلتقي كل من منتخب مصر مع السنغال وتونس مع مالي والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، والجزائر مع الكاميرون، في إياب المرحلة الحاسمة.

وشهدت مباريات الذهاب من المرحلة الحاسمة للمنتخبات العربية الأفريقية فوز كل من مصر على السنغال بهدف دون مقابل، وتونس على مالي بهدف دون مقابل والجزائر على الكاميرون بهدف دون مقابل، فيما تعادل منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما.

ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل أو الفوز على السنغال من أجل التأهل وكذلك الحال بالنسبة لمنتخبات تونس والجزائر، أما منتخب المغرب فيحتاج إلى الفوز أو التعادل سلبيا من أجل ضمان التأهل.

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