شوبير يكشف مفاجآت في تشكيلة مصر أمام السنغال

المصدر: البيان

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مفاجآت مدوية كشف عنها الإعلامي المصري أحمد شوبير في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء أمام السنغال في داكار.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال لحسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر، وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى التاسعة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم: «منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام السنغال على ملعب الأخير ووسط جماهيره، وكيروش قد يجرى تعديلات على تشكيل الفراعنة في هذه المباراة».

وتوقع شوبير وفقاً لصحيفة "المصري اليوم" تشكيل منتخب مصر أمام السنغال، مشيرا إلى أنه سيتكون من الأسماء التالية:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

عمر جابر، ياسر إبراهيم وعلي جبر «أو أيمن أشرف» وأحمد فتوح في خط الدفاع.

حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية في خط الوسط.

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش في خط الهجوم.

وأضاف شوبير أن البرتغالي كارلوس كيروش، قد يفكر في الدفع بحمدي فتحي أمام ثنائي الدفاع كـ«ليبرو متقدم»، مع إشراك عمر مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مصطفى محمد، واستغلال الأخير كورقة رابحة على الدكة للاستعانة به في الشوط الثاني.

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