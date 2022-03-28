الأهلي يكشف مفاجأة بعد تقارير براءة مرتضى منصور

المصدر: البيان

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أكد بيان صادر عن المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري أنه لم تصدر أمس الأحد أي أحكام قضائية بشأن القضايا المرفوعة من محمود الخطيب ضد من تجاوزوا في حقه بالسب والقذف.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إنه لم تصدر أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد الخارجين عن القانون، الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف، بل ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها، وفقا للمصري اليوم.

أما بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة يوم 27/4/2022 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية، ونناشد وسائل الإعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح.

وكانت تقارير قد أشارت اليوم إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت أمس الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد نظيره مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

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