قبل موقعة التأهل.. كيروش يوجه رسالة بالعربية للجماهير المصرية

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وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع منتخب مصر والسنغال في لقاء العودة بداكار.

ودون كيروش باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني".

وقال: "نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".

وأضاف: "نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أن شيء أسمى منا جميعا ونسعى أن نصل له وقد نراه قريبا".

وتابع : "نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري".

وذيل رسالته قائلاً "لكم التوفيق يا شباب مصر".

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره السنغالى بنتيجة 1\0، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، بالدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

سجل ساليو سيسه، مدافع منتخب السنغال، هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالى لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.

ويعد هذا الفوز ذا طعم خاص، فى ظل تحقيقه بعد غياب 16 عاما من فوز الفراعنة على السنغال، حيث كان آخر فوز تحقق للفراعنة أمام السنغال فى بطولة الأمم الأفريقية، وبالتحديد باللقاء الذى أقيم 7 فبراير عام 2006، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد حسن، وعمرو زكى، ليكون هدف البلدوزر هو الهدف الأخير للفراعنة فى مرمى السنغال.

يذكر أن مصر التقت مع السنغال فى عام 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر منتخب مصر في المباراة الأولى بالسنغال (2-0) بثنائي مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانجا الفوز في استاد القاهرة بنتيجة (1-0) بهدف مبكر ثان لمامي بيرام ضيوف.

ومن المقرر أن تنطلق طائرة المنتخب المصري إلى السنغال الأحد.

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