براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف محمود الخطيب

المصدر: البيان

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وتحمل الدعوى المقامة من الخطيب ضد منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الفترة الماضية تصعيد من جانب الخطيب ضد مرتضى منصور ورفع أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور بسبب تصريحات الأخير ضده في وقت سابق والهجوم عليه.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها الخطيب ضد منصور.

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