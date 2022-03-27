مكاسب كبيرة سيحصل عليها المنتخب المصري حال تأهله للمونديال..تعرف عليها؟

المصدر: وكالات

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يلتقى منتخب مصر لكرة القدم، نظيره منتخب السنغال الثلاثاء المقبل على ملعب ديامينياديو الأولمبي" ضمن مواجهة الإياب في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يحصل منتخب "الفراعنة" على جائزة مالية في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم وقدرها 2 مليون دولار.

كما سيحصل المنتخب المصري حال التأهل إلى نهائيات المونديال على 10 مليون دولار نظير المشاركة في دور المجموعات بمونديال قطر.

كما يعزز فوز مصر على السنغال في مباراة الإياب من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويتقدم 3 مراكز في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم ويدخل ضمن أفضل 32 منتخب في العالم.

وتغلب منتخب الفراعنة، على نظيره منتخب أسود التيرانغا بهدف دون مقابل، سجله ساليو سيسه في لقاء الذهاب على استاد القاهرة الجمعة الفائت.

ويسعى منتخب مصر إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي إذ لم يسبق للفراعنة التأهل في نسختين متتاليتين.

يذكر أن قرعة مونديال 2022، من المقرر أن تقام يوم 1 أبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تنطلق منافسات البطولة في شهر نوفمبر المقبل لأول مرة.

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