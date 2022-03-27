الشعر المصبوغ والملابس غير اللائقة..حقيقة منع مرتضى منصور هذه الفئات من دخول الزمالك

المصدر: البيان

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انتشر مقطع فيديو مثير للجدل في الآونة الأخيرة لسيدة تسرد واقعة منعها من الدخول إلى نادي الزمالك بسبب قرار المستشار مرتضى منصور بعدم دخول أي امرأة ملونة شعرها النادي.

وقالت عضوة في نادي الزمالك بمقطع فيديو، إن مرتضى منصور رئيس النادي منعها من الدخول بسبب صبغها شعرها باللون الأحمر.

واوضحت السيدة بأنه نصح زوجها بأن يطلقها أو أن يغير لون شعرها، حيث أعربت العضوة عن غضبها الشديد بسبب هذا التنمر.

وكانت انتشرت أنباء بشأن بعض القرارات التي أصدرها منصور، من ضمنها أنه لن يدخل أي عضو أو عضوة النادي حال ارتدائهم ملابس غير لائقة، وعلى حد وصفه "لبس غير محترم"، وأنه لن تدخل أي امرأة ملونة شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون.

وأضاف منصور: نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي ومظهره غير محترم.

وتباينت آراء الجمهور حول القرارات المتداولة بين مؤيد ومعارض، إذ أيد بعض الأعضاء تلك القرارات، وآخرون رفضوها وسخروا منها.

ورد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن ترديد مرتضى منصور ألفاظا خادشة للحياء، خلال حديثه في إذاعة النادي، حيث أكد أن كلام رئيس الزمالك تم تحريفه تمامًا، وما تم تداوله عن ألفاظ خادشة غير صحيح.

وأردف العسال بأنه لا يريد أن يكون هناك فصل للأعضاء يوميًا بسبب مخالفات ووقائع الاعتداء من جانب بعض الشباب، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور طلب مراعاة الجميع لملابسهم وعدم الظهور بملابس فيها إثارة للشباب.

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