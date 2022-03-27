كم يحصل كل لاعب في منتخب مصر حال التأهل للمونديال؟

المصدر: البيان

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ضاعف مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام مكافآت لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في حالة التأهل لمونديال 2022 من أجل تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني لتخطي عقبة السنغال في لقاء العودة المقرر إقامتها في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

ويحصل كل لاعب على مليون جنيه في حالة التأهل للمونديال بعدما كانت اللائحة المالية تنص على 500 ألف جنيه لكل لاعب في حالة التأهل للمونديال في عهد حسام البدري المدير الفني الأسبق.

وحقق المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة كيروش الفوز على السنغال في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بهدف مقابل لا شيء سجله ساليو سيس الظهير الأيسر في مرماه.

من جانب آخر أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا ندعم كل من يساهم في رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن منتخب مصر بداية من البطولة العربية امتلك روح، بعد غياب الروح بعد كأس العالم 2018 بروسيا، متابعا أن المنتخب قدم أداء جيدا في كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أشرف صبحي أننا نخطط للمستقبل مع الأجيال القادمة لتحقيق الإنجازات، موضحا أن المنتخب الوطني أصبح له «روح» قوية وحريص على تحقيق الفوز.

واستطرد وزير الرياضة أن منتخب مصر قوي بدليل النتائج التي يحققها مطالبا المنتخب بالفوز في مباراة الإياب المقبلة من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف أن الوزارة توفر تحفيزا ماليا جيدا للمنتخب الوطني لكرة القدم، كما تم توفير طيران مباشر للمنتخب للسفر إلى السنغال من أجل راحة المنتخب.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة إن منتخب السنغال فريق كبير ومنتخب مصر استطاع تحقيق الفوز عليه، مؤكدا أننا وراء المنتخب دائما لدعمه في أي حالات.

وتوقع وزير الرياضة أن يكون هدف منتخب مصر في مباراة الإياب سيعطى له أفضليه خلال مباراته القادمة أمام السنغال.

وذكر الدكتور أشرف صبحي أنه قام بزيارة المنتخب الوطني وتحدث محمد صلاح قائلا إن جميع اللاعبين يبذلون كل الجهد متعهدا بالتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سوف يسافر إلى السنغال لمؤازرة المنتخب في مباراة الإياب، وسيتم التنسيق من أجل حضور الجمهور المصري مباراة المنتخب في داكار.

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