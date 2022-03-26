لسنا في محاضرة.. كيروش يهاجم الصحفيين بعد الفوز على السنغال

المصدر: سارة عبدالبافي - دبي

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أطلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تصريحات نارية، خلال تعليقه على أحداث مباراة الفراعنة مع السنغال التي أقيمت بينهما أمس الجمعة.

وكان منتخب مصر نجح في الفوز بهدف دون رد على نظيره السنغالي بذهاب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقام مباراة الإياب لنفس المرحلة بين مصر والسنغال بالعاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "تكاتف اللاعبين ساعدنا كثيراً على المرور من ضغط السنغال بأمان ونجحنا في ضغطهم مع نهاية المباراة".

وتابع: "كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل أمام السنغال وهو ما جعلها مباراة متكافئة، واستحقينا الفوز".

وأضاف: "لدينا أفضل المحاربين وفريق متحد، الفريق يستحق التحية على هذه المباراة وسنركز الآن على المباراة المقبلة".

وتابع كيروش موجهاً حديثه للصحفيين المصريين، الذين كانوا حاضرين لفعاليات المؤتمر: "لا أعلم سبب غضبكم رغم تحقيقنا لنتيجة إيجابية ضد السنغال، أؤمن بخدمة الفريق فقط وأوقات نحتاج الهجوم وأوقات نكون في حاجة إلى الدفاع".

وشدد: "أنا المدرب الوحيد الذي أهلت 4 منتخبات مختلفة لكأس العالم وتعلمت الكثير ولدي خبرات واسعة، لسنا في محاضرة تدريبية لأناقش قراراتي الفنية معكم".

وأفاد: "أنا كمدرب عملي مثل المطرب، المباراة تشبه الأغنية إما أن تعجبك، وتسعد بها أو تنتقدها وهذا حقكم كصحفيين، وأتقبل النقد كمدرب محترف".

وأوضح: "الجميع قدم ما طُلب منه وأدى دوره بنجاح كبير لا أحب أن أختص لاعب بعينه لكن الكل كان ممتاز، القرارات التي أقوم باتخاذها جاءت بناءً على متابعة جيدة للخصم ولفريقنا بالتالي نتخذ القرار الذي نراه مناسباً للمنتخب ككل".

وبسؤاله عن مباراة العودة أمام السنغال، قال كيروش: "هناك في داكار سنذهب وكأن النتيجة 0/0 وإذا قاتلنا هنا بنسبة 100% علينا أن نقاتل هناك بضعف المجهود والإرادة ويجب أن ندافع وكأننا نمتلك 15 أو 16 لاعباً داخل الملعب".

واختتم كيروش، حديثه قائلاً: "التأهل غير مرتبط فقط بالفريق الذي لعب بشكل أفضل ولكن مرتبط بتفاصيل صغيرة علينا أن نستغلها جيداً".

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