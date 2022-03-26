صدمة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

المصدر: البيان

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تأكد رسميا غيباب قلبي الدفاع الأساسيين لمنتخب مصر محمود حمدي (الونش) ومحمد عبد المنعم في الزيارة إلى السنغال لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حين تسعى لتأكيد تفوقها 1-صفر في القاهرة.

وأصيب عبد المنعم مدافع الأهلي في الأنف خلال مباراة أمس الجمعة واستبدل بزميله في الفريق ياسر إبراهيم في الشوط الأول. وسيخضع لجراحة ليتأكد غيابه عن الرحلة إلى دكار.

أما الونش مدافع الزمالك فيغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذار بسبب الاعتراض على قرار للحكم.

وتجددت بذلك المشاكل الدفاعية بفريق المدرب كارلوس كيروش في ظل غياب الركيزة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كيروش سيضم علي جبر ورامي ربيعة من بيراميدز والأهلي.

ويكفي مصر التعادل خارج أرضها للتأهل لكأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

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