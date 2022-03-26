منتخب مصر يستدعي رامي ربيعة وعلي جبر لمباراة السنغال الحاسمة

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قرر منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لقائمته المسافرة إلى السنغال لخوض إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر "قررنا استدعاء رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر بجانب علي جبر مدافع بيراميدز".

وأضاف "أرسلنا إلى نادييهما طلبا للحصول على جوازي سفرهما".

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

كما حصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات.

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