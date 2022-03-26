وفاة وإصابة 10 أشخاص أثناء سفرهم لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي طالب بجامعة أسيوط وأصيب 9 آخرون إثر حادث أليم أثناء سفرهم إلى محافظة القاهرة لمؤازرة المنتخب المصري في مواجهته أمام السنغال، مساء أمس .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن.

وحسب الصحف المصرية فقد أسفر الحادث عن وفاة الطالب زياد خالد محمد وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

ودلت التحريات أنهم كانوا في طريقهم لتشجيع منتخب مصر أمام السنغال مساء أمس والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز