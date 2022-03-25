مفاجأة مدوية في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

المصدر: البيان

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري التشكيل الرسمي، الذي يخوض به مواجهة السنغال التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها على استاد القاهرة الدولي والذي شهد مفاجأة كبرى بتواجد الظهير الأيمن عمر جابر البعيد عن مستواه والذي انضم مؤخراً نظراً لإصابة محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، وفقا لليوم السابع.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني في مواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر جابر

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

الهجوم: محمود حسن تريزيجية، محمد صلاح، مصطفى محمد

ويدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالي بابو تراوري كحكم رابع، وسيتواجد في تقنية الفيديو: ماركو دي بيلو (إيطاليا) حكم مساعد: بأولو فاليري (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة أمام السنغال، ولا بديل أمامه عن الفوز بأي نتيجة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في داكار يوم 29 مارس الجاري.

وغاب عن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي السنغال، عدد من الأسماء التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب، وعلى رأسهم أحمد حجازي وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة، وعبد الله السعيد للاعتزال الدولي، ومهند لاشين ومحمد شريف ومروان داوود ومحمود جاد حارس مرمى إنبى أيضا لأسباب فنية.

وضم البرتغالي كارلوس كيروش، 4 وجوه جديدة في قائمة الفراعنة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيراميدز، محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي.

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