8 لاعبين عرب ضمن تشكيلة الجولة 9 "المونديالية"

المصدر: دبي-علي شدهان

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 لاعبين عرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

قائمة الـ8

وضمت قائمة النجوم العرب الـ8، علاء الدين الدالي، ومارديك مارديكيان وخالد كردغلي "سوريا"، وسالم الدوسري وسلمان الفرج "السعودية"، وحسين علي وعلي فائز "العراق"، وأمجد الحارثي "عُمان".

حارس ياباني

كما ضمت القائمة المختارة، غوندا "حارس مرمى منتخب اليابان" ومواطنه ميتوما"، وكيم يونغ "كوريا الجنوبية"

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