الآسيوي" يوحد توقيت مباريات جولة الحسم المونديالية"

المصدر: علي شدهان - دبي

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توحيد توقيت مباريات الجولة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات الآسيوية المتنافسة.

المجموعة الأولى

في المجموعة الآسيوية الأولى، يستضيف منتخب الإمارات، نظيره الكوري الجنوبي في الرابعة و45 دقيقة مساء الثلاثاء المقبل، وهو نفس توقيت مباراة منتخب العراق وسوريا.

المركز الثالث

ويتنافس الأبيض الإماراتي وشقيقه العراقي على خطف بطاقة المركز الثالث عن المجموعة الأولى، المؤهل إلى الملحق الآسيوي، لمقابلة المنتخب الأسترالي ثالث المجموعة الثانية.

مونديال 2022

تأهل إلى نهائيات كأس العالم عن منتخبات المجموعة الأولى، كوريا الجنوبية، وإيران، فيما تأهل المنتخب الياباني ونظيره السعودي عن المجموعة الثانية.

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