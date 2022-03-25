أستون فيلا يساند تريزيجيه قبل موقعة السنغال

المصدر: البيان

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ساند نادي أستون فيلا الإنجليزي لاعبه محمود حسن "تريزيجيه"، المعار لصفوف باشاك شهير التركي، قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتريزيجيه، وعلق:" كل التوفيق للاعبنا محمود حسن تريزيجيه مع منتخب مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022".

وتقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، بحضور 60 ألف متفرج، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

يذكر أن المباراة ستذاع على قنوات أون تايم سبورتس المصرية 1 و2.





كل التوفيق للاعبنا @Trezeguet مع منتخب مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. 🇪🇬#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/zoKZX4FvQ4 — أستون فيلا (@AVFCArabia) March 25, 2022

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