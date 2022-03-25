التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام السنغال في تصفيات المونديال

المصدر: البيان

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يلتقى منتخب مصر نظيره السنغالي مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

ويدخل منتخب مصر المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز بأى نتيجة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في داكار يوم 29 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يدفع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أمام السنغال بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

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