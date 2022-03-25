موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم اليوم

المصدر: البيان

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يلتقى منتخب مصر نظيره السنغالي مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر ، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات ، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ويدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالى بابو تراوري كحكم رابع، وسيتواجد فى تقنية الفيديو: ماركو دى بيلو (إيطاليا) حكم مساعد : بأولو فاليرى (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة أمام السنغال، ولا بديل أمامه عن الفوز بأى نتيجة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في داكار يوم 29 مارس الجاري.

وفرض كارلوس كيروش المدير الفنى سياجا من السرية على تدريبات منتخب مصر طوال الفترة الماضية منعا لتسرب أي معلومات عن خطة المباراة أو التشكيل المتوقع للفراعنة، حيث يرغب في تحفيظ اللاعبين فكره وبعض الجمل التي يرغب في تنفيذها أمام أسود التيرانجا.





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