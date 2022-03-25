السعودية.. سنة سادسة مونديال

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ووكالات

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تأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ووصل الفريق بتعادله أمس مع الصين 1 - 1، باستاد الشارقة للنقطة 20 بالمركز الثاني بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية، وتأهل «الأخضر» قبل أن يلعب مع الصين، بفوز اليابان على أستراليا 2 - 0، ووصول «الساموراي» للنقطة 21، متصدراً المجموعة ومتأهلاً للمونديال، فيما احتفظ المنتخب الأسترالي بالمركز الثالث وبطاقة الملحق بالنقطة 15، وحقق منتخب عمان فوزاً شرفياً على فيتنام بالمجموعة نفسها، 1 - 0، ووصل للنقطة 11.

وانطلقت الأفراح في السعودية بالتأهل، وغرّد موقع المنتخب السعودي «السادسة تمّت»، وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في بيان: «التأهل يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها».

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